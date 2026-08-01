Motorradfahrer (81) bei Kollision im Kreisverkehr schwer verletzt

Ein 81-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Weiz schwer verletzt worden. Im Kreisverkehr kam es zu einer Kollision mit einem Pkw. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Gegen 11 Uhr fuhr ein 81-Jähirger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad von Thannhausen kommend in den Kreisverkehr im Bereich Wegscheide (Weiz) ein. Dabei wollte er den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt (in Richtung Süden) verlassen. Eine 64-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, fuhr zur gleichen Zeit mir ihrem Pkw aus Richtung Weiz kommend (Westen) in den Kreisverkehr ein und dürfte das Motorrad, welches sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr befunden hatte, übersehen haben.

Motorradfahrer schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der 81-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.