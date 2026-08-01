Gegen Durchlass geprallt: Pkw verliert bei Unfall Vorderachse

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag in Unterpurkla einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Durchlass. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt.

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag in Unterpurkla einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Durchlass und blieb schwer beschädigt im Straßengraben stehen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr bei der Ortsausfahrt Unterpurkla in Richtung Halbenrain. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die linke Vorderachse des Fahrzeugs abgerissen. Der Pkw kam erst einige Meter später zum Stillstand.

Der Lenker war nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nach der Erstversorgung an das Rote Kreuz übergeben werden. Über die Schwere der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Die Freiwillige Feuerwehr Unterpurkla sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Für die Bergung des beschädigten Fahrzeugs wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Bad Radkersburg mit einem Wechselladerfahrzeug angefordert. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte das Unfallfahrzeug aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Rund eine Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert