ORF-Direktionswahl: Nadja Bernhard wohl nicht mehr im Rennen

Die Entscheidung über die künftige Leitung des ORF Steiermark rückt näher. ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard soll allerdings nicht auf der Shortlist stehen. Favoritin soll Kathrin Zierhut-Kunz sein.

Kurz vor der Entscheidung über die Neubesetzung der ORF-Führungspositionen verdichten sich die Hinweise auf die personellen Weichenstellungen. Medienberichten zufolge soll ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard bei der Besetzung der Landesdirektion Steiermark nicht mehr im Rennen sein.

ORF Steiermark: Bernhard wohl nicht mehr im Rennen

Die in der Steiermark aufgewachsene Journalistin hatte ihre Bewerbung für den Posten öffentlich gemacht. Laut den Berichten schaffte sie es jedoch nicht auf die Shortlist des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig und wurde daher auch nicht zu den Hearings eingeladen. Als mögliche Kandidatin für die Leitung des ORF Steiermark gilt den Medien zufolge stattdessen Kathrin Zierhut-Kunz. Die derzeitige Geschäftsführerin von ORF III soll zu den Bewerberinnen zählen, die in die engere Auswahl aufgenommen wurden.

Zahlreiche Spitzenpositionen werden neu besetzt

Insgesamt sind beim ORF 13 Spitzenpositionen – darunter neun Landesdirektionen und vier Zentraldirektionen – neu zu besetzen. Angaben zufolge gingen dafür 142 Bewerbungen von 105 Personen ein. Nach der Erstellung von Shortlists fanden in den vergangenen Tagen die Bewerbungsgespräche statt. Die Vorschläge für die künftige ORF-Führung sollen Anfang kommender Woche an den Stiftungsrat übermittelt werden. Die endgültige Entscheidung über die Neubesetzungen sei für den 11. August vorgesehen.