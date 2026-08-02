Bis zu 34 Grad: So wird das Steiermark-Wetter am Sonntag

Der Sommer zeigt sich auch am Sonntag von seiner heißen Seite. In der Steiermark werden bis zu 34 Grad erwartet. Abseits einzelner Wärmegewitter im Nordwesten und Ausseerland überwiegt dabei sonniges und trockenes Wetter.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad, ehe das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 34 Grad steigt.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad, ehe das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 34 Grad steigt.

Auch am Sonntag setzt sich das hochsommerliche Wetter in der Steiermark fort. Die Temperaturen erreichen verbreitet 30 bis 34 Grad und sorgen erneut für einen heißen Sommertag. Während am Vormittag in Teilen der Obersteiermark noch einige Wolken durchziehen, startet der Südosten meist mit viel Sonnenschein in den Tag. Im Nordwesten ist vereinzelt ein kurzer Regenschauer möglich.

Hier sind Wärmegewitter möglich

Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Diese bleiben jedoch überwiegend harmlos. Lediglich im Grenzgebiet zu Salzburg sowie im Ausseerland sind einzelne Wärmegewitter nicht ausgeschlossen. Dazu weht ein mäßiger, am Nachmittag zeitweise lebhafter Südostwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad, ehe das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 34 Grad steigt.