Plötzlich stand da ein Reh… – zwei Verletze nach Wildunfall

Auf der Feistritztalstraße kollidierte eine Pkw-Lenkerin mit einem Reh. Das Tier traf einen Motorradfahrer am Fuß. In der Folge stürzte ein weiterer Biker beim Ausweichen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Rehwild hat am Samstagabend, dem 1. August 2026, auf der Feistritztalstraße (L403) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) zu einer Kettenreaktion geführt. Dabei zogen sich zwei Motorradfahrer Verletzungen zu. Gegen 19.20 Uhr war eine Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Jennersdorf von Großsteinbach in Richtung Großhartmannsdorf unterwegs, als plötzlich ein Rehwild vor ihr Fahrzeug sprang. Trotz einer Sofortbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht mehr verhindern.

Reh trifft entgegenkommenden Biker

Das Tier wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und traf dort einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen am rechten Fuß. Zwei nachkommende Biker hielten laut Zeugenaussagen direkt auf der Fahrbahn an, um ihre Hilfe anzubieten. Durch die stehenden Motorräder mitten auf der Straße musste eine nachfolgende Gruppe von fünf Motorradfahrern ausweichen. Ein 60-jähriger Biker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versuchte, links an den stehenden Bikern vorbeizufahren. Dabei touchierte er das Auto einer 34-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark und kam zu Sturz.

40 Mann im Einsatz

Der 60-Jährige wurde vom Notarzt und dem ÖRK erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst standen die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Obgrün und Großsteinbach mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 06:52 Uhr aktualisiert