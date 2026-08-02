Steirischer Equal-Pension-Day: Frauen bekommen knapp 40 % weniger

In der Steiermark fällt der Equal-Pension-Day bereits auf den 2. August. Frauen beziehen hier im Schnitt um 39,4 Prozent weniger Bruttopension als Männer, wie die KPÖ aufzeigt.

Am 2. August 2026 fällt in der Steiermark der sogenannte „Equal-Pension-Day“. Wie der KPÖ-Landtagsklub aufzeigt, erhalten Frauen im Schnitt um 39,4 Prozent weniger Bruttopension als Männer. Während die durchschnittliche Männerpension bei 2.664 Euro brutto liegt, kommen Frauen nur auf 1.614 Euro. Rechnerisch bekommen steirische Pensionistinnen ab diesem Tag bis Jahresende keine Pension mehr. Österreichweit fällt dieser Stichtag auf den 9. August. Weil sich die Lücke nur minimal verkleinert, würden Frauen bei gleichbleibendem Tempo erst im Jahr 2116 gleich viel Pension beziehen wie Männer.

Strukturelle Nachteile und Altersarmut

Die Ursachen liegen laut KPÖ in strukturellen Ungleichheiten: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, verdienen weniger und leisten den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betont, dass dies direkt in die Altersarmut führe. Derzeit seien mehr als 160.000 Pensionistinnen in Österreich davon betroffen – das sind mehr als zwei Drittel aller armutsgefährdeten älteren Menschen. KPÖ-Frauenvorsitzende Miriam Herlicska kritisiert, dass Frauen ein Leben lang hart arbeiten, in der Pension aber den Preis dafür zahlen. Diese Ungerechtigkeit sei tief im System verwurzelt.

©KPÖ Am Foto: KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und KPÖ-Frauenvorsitzende Miriam Herlicska.

KPÖ fordert Maßnahmenpaket

Um den Gender-Pension-Gap nachhaltig zu schließen, fordert die KPÖ gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, eine bessere Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten, flächendeckende und kostenlose Kinderbetreuung sowie eine verpflichtende Väterkarenz und Arbeitszeitverkürzung.