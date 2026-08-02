Gewitterwarnung für drei steirische Bezirke: Starkregen und Hagel drohen
In der Obersteiermark steigt am Sonntagnachmittag das Gewitterrisiko. GeoSphere und UWZ warnen in drei Bezirken vor Unwettern mit Starkregen und vereinzeltem Hagel.
Am heutigen Sonntag, dem 2. August 2026, sorgt eine labile Luftmasse im Westen der Steiermark für erhöhte Gewitterbereitschaft. Die GeoSphere Austria hat daher für drei steirische Bezirke – Liezen, Murau und Murtal – eine gelbe Gewitterwarnung herausgegeben. Auch von der UWZ gibt es für diese Regionen eine entsprechende Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Die Warnung gilt von 13 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.
Am Nachmittag kommt es zu lokalen Gewittern
Während der Morgen in den Tälern der Obersteiermark noch mit Nebelfeldern und vereinzelten Tropfen startete, setzt sich im Laufe des Vormittags überall die Sonne durch. Wir haben berichtet: Bis zu 34 Grad: So wird das Steiermark-Wetter am Sonntag. Am Nachmittag bilden sich über den Niederen Tauern bis zum Dachstein jedoch rasch Quellwolken, aus denen sich lokale Wärmegewitter entwickeln können.
Hast du das Gefühl, dass Starkregen und Unwetter zunehmen?
Starkregen, kleine Muren und Sturmböen
Die Meteorologen warnen, dass diese Gewitter punktuell heftig ausfallen können. Neben lokalem Starkregen sind vereinzelt auch Hagel und Sturmböen möglich. Als mögliche Auswirkungen nennt GeoSphere kleine Muren, überflutete Keller und Straßen sowie Stromausfälle durch Blitzschlag. Aufgrund von Böen können Gegenstände herumgewirbelt werden und Äste abbrechen.
Hitze im Südosten
Im Südosten der Steiermark bleibt es hingegen bei mäßigem bis lebhaftem Südwind überwiegend trocken und sonnig. Die Nachmittagstemperaturen steigen von Nord nach Süd auf 29 bis 34 Grad. GeoSphere rät Bewohnern in den betroffenen Bergland-Bezirken, Fenster und Garagentore zu schließen, Gewässer bei herannahendem Donner umgehend zu verlassen und Schutz im Gebirge rechtzeitig aufzusuchen. In der Nacht auf Montag klingen die Regenschauer und Gewitter rasch wieder ab.