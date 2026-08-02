Drei Steirer tüftelten an der „perfekten“ Boxershorts

Die eigene Unzufriedenheit mit herkömmlichen Baumwoll-Unterhosen gab schließlich den Anstoß: Die drei Steirer Fabio Steiner, Dominik Jöbstl und Robert Haidl hinterfragten den alltäglichen Tragekomfort und gründeten daraufhin die Marke „AYB – About Your Balls“. Mangels Branchenerfahrung holten sich die Gründer Unterstützung von Fachleuten, um den Herstellungsprozess von Grund auf zu erlernen. In Zusammenarbeit mit der Grazer Schneiderin Sarah Kohlendorfer folgte eine zweijährige Entwicklungsphase. Dabei testete das Team mehr als 30 verschiedene Textilien und fertigte zwölf Prototypen an. Nähte wurden verschoben, Schnittmuster überarbeitet und Details schrittweise angepasst.

Holzfaser als Materialbasis

Fündig wurden die Entwickler schließlich in Oberösterreich: Zum Einsatz kommt der Stoff „TENCEL™ Modal Micro“ der Lenzing AG. Die Faser wird aus europäischem Buchenholz gewonnen und soll sich durch besondere Weichheit sowie Beständigkeit auszeichnen. Anstatt ein breites Sortiment aufzubauen, fokussieren sich die Macher ausschließlich auf ein einzelnes Modell. Dieses soll auf Basis von Rückmeldungen der Käufer fortlaufend optimiert werden.

Vertrieb in Eigenregie

Finanziell setzt das Gründer-Trio auf vollständige Unabhängigkeit ohne externe Investoren. Der Verkauf erfolgt vorerst über den eigenen Onlineshop. Bereits vor dem Eintreffen der ersten regulären Ware wurden im Rahmen eines Vorverkaufs über soziale Netzwerke rund 210 Stück abgesetzt.