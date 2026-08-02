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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
In Pernegg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag brachen am Samstagabend drei Waldbrände aus.
Pernegg
02/08/2026
Seit Samstagabend

Über 100 Mann im Einsatz: Waldbrand nach Gewitter in Bruck-Mürzzuschlag

In Pernegg fordert ein Waldbrand zahlreiche Einsatzkräfte. Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die drei Brandherde im unwegsamen Gelände.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Zu einem großen Waldbrandeinsatz ist es am Samstagabend im Gemeindegebiet von Pernegg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommen. Mehreren Medienberichten zufolge brachen in dem Waldgebiet gleich drei Brandherde aus. Als Ursache für die Entstehung der Brände wird ein vorbeiziehendes Gewitter mit Blitzeinschlägen vermutet. Die Bekämpfung gestaltet sich aufwendig und dauert auch am Sonntag noch an. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region wurden zur Unterstützung alarmiert. Insgesamt standen mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten werden zudem von Hubschraubern unterstützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 11:14 Uhr aktualisiert
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