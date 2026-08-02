Flammen auf 1.640 Metern: Waldbrand am Bergkamm gelöscht

Am Bergkamm des Riedlgrabens in St. Oswald ist am Samstag ein Waldbrand ausgebrochen. Nun ist es unter Kontrolle.

Zu einem Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Oswald, Möderbrugg, Pöls und Oberzeiring am Samstag (1. August 2026) gerufen: Am Bergkamm des Riedlgrabens in St. Oswald (Steiermark) war auf rund 1.640 Metern Seehöhe ein Waldbrand ausgebrochen. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte im steilen Gelände wurde mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. Das Feuer konnte rasch eingedämmt werden, heißt es seitens des BFV Judenburg. Um die Wasserversorgung auf der Höhe durchgehend sicherzustellen, wurde zudem das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Pöls nachalarmiert.

Glutnester mit Wärmebildkamera aufgespürt

Im Anschluss kontrollierten die Florianis den betroffenen Waldabschnitt mit Wärmebildkameras, um versteckte Glutnester im Boden abzulöschen. Es waren auch Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Harald Schaden sowie die Polizeiinspektion Oberzeiring mit zwei Kräften im Einsatz. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte vor Ort.