Seit Monaten keine Spur: Suche nach drei Vermissten aus der Steiermark geht weiter

Seit Tagen, Monaten und teilweise bereits seit dem Vorjahr fehlt von drei Menschen aus der Steiermark jede Spur. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen gibt es bislang keine entscheidenden Hinweise auf ihren Verbleib.

Drei Vermisstenfälle beschäftigen derzeit die steirischen Behörden. Während ein 59-jähriger Mann seit Anfang Juli vermisst wird, fehlt von einer 48-jährigen Frau bereits seit Februar jede Spur. Am längsten dauert die Suche nach einer 86-jährigen Steirerin an – sie ist bereits seit Oktober 2025 abgängig. Polizei und die Plattform „Österreich findet euch“ baten auch die Bevölkerung bereits um Hinweise.

Michaela B. wird seit fast sechs Monaten vermisst

Die 48-jährige Michaela B. aus dem Bezirk Leibnitz verschwand am 13. Februar 2026. Persönliche Gegenstände wie ihr Handy, ihre Handtasche und ihr Auto blieben an ihrem Wohnort zurück. Suchaktionen, unter anderem mit Mantrailing-Hunden, führten bislang nicht zu ihrem Aufenthaltsort. Wenige Tage nach ihrem Verschwinden ging bei der Polizei und der Plattform „Österreich findet euch“ eine anonyme E-Mail ein, deren Verfasser sich als die Vermisste ausgab. Darin wurde behauptet, sie sei nicht freiwillig gegangen. Mehr dazu liest du hier: Suche nach Michaela B. (48) aufrecht: E-Mail wirft Zweifel auf. Ob die Nachricht tatsächlich von Michaela B. stammt, konnte jedoch bis heute nicht geklärt werden. Die Fahndung bleibt daher aufrecht.

Johannes H. ist seit Anfang Juli verschwunden

Auch nach dem 59-jährigen Johannes H. aus Pölfing-Brunn wird weiterhin gesucht. Er wurde zuletzt am Abend des 3. Juli 2026 gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei ersucht mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei Hinweisen oder Sichtungen umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Auch „Österreich findet euch“ ruft dazu auf, den Vermisstenaufruf möglichst breit zu teilen.

Spur der 86-Jährigen verliert sich im Oktober 2025

Besonders lange dauert die Suche nach einer 86-jährigen Frau aus Sankt Lorenzen ob Murau. Sie gilt seit dem 18. Oktober 2025 als vermisst und ist damit bereits seit mehr als neun Monaten abgängig. Mehrere groß angelegte Suchaktionen – unter anderem mit Cobra-Tauchern – verliefen bisher erfolglos. Da ein Unfall befürchtet wird, fahndet die Polizei mittlerweile auch öffentlich nach der Seniorin und bittet die Bevölkerung um Hinweise – Steirerin seit Oktober 2025 vermisst: Sohn sucht verzweifelt nach seiner Mutter. In allen drei Fällen laufen die Suchen weiter. Wer Angaben zum Aufenthaltsort einer der vermissten Personen machen kann oder glaubt, sie gesehen zu haben, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.