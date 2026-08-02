Spektakulärer Unfall auf der A9: Auto stürzt in Baustellengraben

Ein 57-jähriger Pkw-Lenker kam Samstagnacht, 1. August 2026, auf der A9 im Bereich einer Baustelle von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in einen rund zwei Meter tiefen Baustellengraben. Der Mann wurde verletzt.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte sich der Lenker bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit und befand sich zu Fuß im Baustellenbereich.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte sich der Lenker bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit und befand sich zu Fuß im Baustellenbereich.

Gegen 23.35 Uhr war der 57-jährige Staatsangehörige aus Bosnien und Herzegowina auf der A9 im Bereich Kammern im Liesingtal (Leoben) in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Laut seinen Angaben fuhr er seit Beginn des Baustellenbereiches auf dem gesperrten Fahrstreifen. Dabei geriet der Pkw in einen aufgrund der Bauarbeiten ausgehobenen, rund zwei Meter tiefen Graben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte sich der Lenker bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit und befand sich zu Fuß im Baustellenbereich.

Er erlitt eine Fraktur im Bereich des Unterarms und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Leoben eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Für die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs musste der erste Fahrstreifen für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kammern führte die Bergung des Pkw mithilfe eines Krans durch. Anschließend wurde das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.