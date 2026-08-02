Tourismusakademie startet mit neuem Weiterbildungsprogramm

Die Tourismusakademie startet mit einem erweiterten Weiterbildungsprogramm ins Studienjahr 2026/27. Beschäftigte im steirischen Tourismus können aus Seminaren zu Digitalisierung, KI, Marketing und Gästebetreuung wählen.

Die Tourismusakademie bietet im Studienjahr 2026/27 erneut ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für Beschäftigte im steirischen Tourismus an. Das Programm richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tourismusverbänden sowie touristischen Betrieben wie Hotels, Thermen, Seilbahnen oder Ausflugszielen.

Fokus auf aktuelle Themen

Im Mittelpunkt des neuen Programms stehen Seminare zu aktuellen Entwicklungen der Branche. Angeboten werden unter anderem Kurse zu Künstlicher Intelligenz im Tourismus, Online-Marketing, Social Media, Storytelling, Revenue Management, Beschwerdemanagement, Direktbuchungen sowie Tourismus- und Produktentwicklung. Die Seminare werden gemeinsam mit externen Fachleuten und Bildungspartnern durchgeführt. Das Angebot umfasst sowohl Online- als auch Präsenzveranstaltungen und soll eine flexible Teilnahme aus allen Regionen der Steiermark ermöglichen. Pro Kurs sind zwölf bis 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgesehen.

Förderung senkt Teilnahmebeitrag

Das Land Steiermark und die Steirische Tourismusmarketing GmbH (STG) fördern das Weiterbildungsprogramm gemeinsam mit 75 Prozent der Kurskosten. Dadurch liegt der Eigenanteil für die Teilnehmenden laut den Veranstaltern je nach Seminar bei rund 50 bis 80 Euro. Die Tourismusakademie richtet sich an Beschäftigte in Tourismusverbänden sowie in touristischen Betrieben. Informationen zum gesamten Kursangebot und zur Anmeldung sind über die Tourismusakademie der Steiermark verfügbar.