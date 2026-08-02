Rettungseinsatz: Wanderer verlor plötzlich Bewusstsein

Gleich zwei Alpinunfälle haben am Wochenende den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beschäftigt. Ein Wanderer erlitt einen medizinischen Notfall, ein Kletterer wurde bei einem Sturz schwer verletzt.

Am Samstag und Sonntag ereigneten sich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zwei Alpinunfälle. Bereits am Samstag musste ein Wanderer nach einem medizinischen Notfall vom Rettungshubschrauber geborgen werden. Am Sonntag verletzte sich ein Kletterer bei einem Sturz schwer.

Medizinischer Notfall bei Wanderung

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verlor am Samstag, 1. August 2026, gegen 9.00 Uhr während einer Wanderung auf das Eiserne Törl das Bewusstsein. Seine Begleiter leisteten umgehend Erste Hilfe, worauf der Mann wieder zu Bewusstsein kam. Da ein Weitergehen jedoch nicht mehr möglich war, setzten sie den Notruf ab. Der alarmierte Rettungshubschrauber C3 barg den 56-Jährigen mittels Tau und brachte ihn zunächst zu einem Zwischenlandeplatz. Anschließend wurde der Mann in das LKH Bruck an der Mur geflogen. Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Neuberg an der Mürz standen ebenfalls im Einsatz.

Schwerer Kletterunfall

Am Sonntag gegen 9.15 Uhr kam es im Bereich der westlichen Edelspitz in Thörl zu einem Kletterunfall. Ein 34-jähriger Deutscher stürzte als Vorsteiger im Bereich des zweiten Sicherungshakens in der ersten Seillänge. Der Sturz konnte vom 36-jährigen Nachsteiger und Sichernden aus dem Bezirk Mödling gehalten werden. Dennoch stürzte der 34-Jährige nahezu bis zum Einstieg und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 erstversorgt und anschließend in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen, wo er operiert werden musste. Die Alpinpolizei Hochsteiermark stand im Einsatz. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden geführt.