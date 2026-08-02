Großeinsatz: Feuerwehr rettet rund 15.000 Küken vor Flammen

Ein Brand im Bereich eines Hühnerstalls hat am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens konnten ein Großteil der rund 15.000 Küken und mehrere Gebäude gerettet werden.

Gegen 12.30 Uhr geriet eine Werkstatt in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) in Brand. Diese grenzt unmittelbar an einen Hühnerstall, in dem sich mehrere tausend Mastküken befanden. Das Feuer zerstörte die Werkstatt vollständig und beschädigte den Hühnerstall sowie die Dächer angrenzender Nebengebäude. „Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte konnten neben den angrenzenden Gebäuden und wertvollem landwirtschaftlichen Gerät auch ein Großteil der rund 15.000 Küken gerettet werden. Für einige Tiere kam jedoch leider jede Hilfe zu spät“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Pertlstein.

Technischer Defekt dürfte Brand ausgelöst haben

Ein Familienangehöriger bemerkte den Brand, nachdem er nach dem Mittagessen in den Innenhof gegangen war, und verständigte die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr Pertlstein gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ersten Ermittlungen eines Brandermittlers zufolge dürfte ein elektrischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Pertlstein, Fehring, Johnsdorf-Brunn, Leitersdorf, Feldbach, Lödersdorf und Hatzendorf mit insgesamt 18 Fahrzeugen und 91 Einsatzkräften. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Beim Brand verendete ein Großteil des Mastkükenbestandes. Personen wurden nicht verletzt.