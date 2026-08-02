Viel Sonne, kaum Gewitter: Bis zu 36 Grad im Montag in der Steiermark

Die Hitzewelle setzt sich in der Steiermark auch am Montag fort. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad. Nur in Teilen der Obersteiermark sind am späten Nachmittag vereinzelt Gewitter möglich.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 21 Grad, am Nachmittag werden schließlich Höchstwerte von 32 bis 36 Grad erreicht.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 21 Grad, am Nachmittag werden schließlich Höchstwerte von 32 bis 36 Grad erreicht.

Auch am Montag bleibt das Wetter in der Steiermark hochsommerlich. Nach einem überwiegend sonnigen Start in den Tag steigen die Temperaturen verbreitet auf 32 bis 36 Grad.

Viel Sonne, kaum Gewitter

In den Morgenstunden ziehen vereinzelt noch dünne Wolken durch. Lokale Nebelfelder in der Obersteiermark lösen sich rasch auf, anschließend dominiert vielerorts strahlender Sonnenschein bei oft wolkenlosem Himmel. Erst am späten Nachmittag bilden sich von den Niederen Tauern über die Nockberge bis in den Raum Eisenerz größere Quellwolken. Die Gewittergefahr bleibt laut GeoSphere Austria jedoch gering.

Föhn bringt trockenere Luft

Für etwas angenehmere Verhältnisse sorgt föhniger Südwind, der die Luftmasse trockener und damit weniger schwül werden lässt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 21 Grad, am Nachmittag werden schließlich Höchstwerte von 32 bis 36 Grad erreicht.