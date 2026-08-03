„Mit dem Herzen sehen“: Murtaler Autorin macht Hochsensibilität zum Thema

Die Murtalerin Kristina Rarej-Gleispach hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin erzählt sie vom Weg ihrer Familie mit Hochsensibilität und möchte anderen Eltern und feinfühligen Menschen Mut machen.

Die Murtalerin Kristina Rarej-Gleispach hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin erzählt sie vom Weg ihrer Familie mit Hochsensibilität und möchte anderen Eltern und feinfühligen Menschen Mut machen

Die Murtalerin Kristina Rarej-Gleispach hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin erzählt sie vom Weg ihrer Familie mit Hochsensibilität und möchte anderen Eltern und feinfühligen Menschen Mut machen

Mit ihrem ersten Buch möchte Kristina Rarej-Gleispach aus Rothenthurm Eltern, Pädagogen und feinfühligen Menschen Mut machen. In „Mit dem Herzen sehen – Unser Weg durch die Welt der Hochsensibilität“ verbindet sie die persönliche Geschichte ihrer Familie mit ihrer beruflichen Erfahrung.

Persönliche Geschichte trifft Fachwissen

Rarej-Gleispach ist Elementarpädagogin sowie zertifizierte Trainerin und Coach für hochsensible Kinder. In ihrem ersten Buch erzählt sie vom Weg ihres Sohnes und ihrer Familie durch die Welt der Hochsensibilität. Dabei geht es um Menschen, die ihre Umwelt besonders intensiv wahrnehmen – etwa Stimmungen und Zwischentöne – und dadurch auch schneller mit einer Vielzahl an Reizen konfrontiert sein können. Die Autorin möchte mit ihrem Buch vermitteln, dass Hochsensibilität aus ihrer Sicht keine Schwäche sein muss, sondern auch als besondere Stärke verstanden werden kann.

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Neben den persönlichen Erfahrungen widmet sich das Buch auch konkreten Fragen aus dem Alltag. Wie zeigt sich Hochsensibilität? Wie entsteht Reizüberflutung? Und wie können Eltern und Pädagogen hochsensible Kinder liebevoll begleiten und stärken? Ihre langjährige Tätigkeit als Elementarpädagogin sowie ihr Fachwissen als Trainerin und Coach lässt die Murtalerin dabei in das Buch einfließen.

Erste Lesung bereits absolviert

Mittlerweile konnte Rarej-Gleispach ihr Buch auch bei einer ersten Lesung mit anschließendem Begegnungsabend präsentieren. Besonders die Gespräche und Rückmeldungen der Besucher hätten sie darin bestärkt, mit dem Thema noch mehr Menschen erreichen zu wollen. Mit „Mit dem Herzen sehen“ möchte die Autorin nun vor allem eines schaffen: mehr Verständnis für hochsensible Kinder und Menschen und einen offeneren Umgang mit ihrer besonderen Wahrnehmung.