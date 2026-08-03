Landesgericht Leoben unter neuer Leitung

Seit Anfang August 2026 ist Mag. Christian Haider als neuer Präsident des Landesgerichtes Leoben im Amt. Er folgt damit Dr. Robert Wrezounik, der mit Ablauf des Monats Juli in den Ruhestand trat, nach.

Mag. Christian Haider begann seine berufliche Laufbahn als Sozialarbeiter. Mit 1. Februar 2003 wurde er zum Richter des Bezirksgerichts Bruck an der Mur ernannt, dessen Leitung er 2011 schließlich übernahm und elf Jahre lang als Vorsteher führte.

Beste Voraussetzungen

Seit November 2022 ist er Vizepräsident des Landesgerichts Leoben und nahm dort umfangreiche Aufgaben in der Justizverwaltung sowie in der Rechtsprechung wahr. Darüber hinaus engagiert sich Mag. Haider seit vielen Jahren in der richterlichen Standesvertretung und war von 2014 bis 2021 Vorsitzender der Bundesvertretung der Richter:innen und Staatsanwält:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD). Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Justiz sowie seiner umfassenden Führungspraxis bringt Mag. Haider beste Voraussetzungen für die Leitung des Landesgerichtes Leoben mit.

Gratulation von der Ministerin

Justizministerin Dr.in Anna Sporrer gratuliert Mag. Haider zur neuen Funktion: „Sie haben sich über viele Jahre als Richter, Personalvertreter und Führungskraft bestens bewährt. Ich bin überzeugt, dass Sie das Landesgericht Leoben mit Kompetenz und Engagement leiten werden, und wünsche Ihnen für Ihre neue Funktion viel Erfolg.“