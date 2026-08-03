Stallbrand löst Großeinsatz aus: Für Tausende Küken zählt jede Minute

Rund 15.000 Küken befanden sich in einem Stall, als am Sonntag in Pertlstein ein Feuer ausbrach. 91 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen – und konnten einen Großteil der Tiere retten.

Sieben Feuerwehren kämpften in Pertlstein gegen die Flammen und um das Leben Tausender Küken.

Sieben Feuerwehren kämpften in Pertlstein gegen die Flammen und um das Leben Tausender Küken.

Großeinsatz am Sonntag in Pertlstein: Ein Brand im Bereich eines Hühnerstalls forderte sieben Feuerwehren. Die Flammen drohten auf weitere Gebäude überzugreifen – gleichzeitig befanden sich rund 15.000 Küken im Stall.

Dichter Rauch schon bei Anfahrt sichtbar

Gegen 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pertlstein gemeinsam mit weiteren Feuerwehren alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war dichter Rauch zu erkennen, weshalb die Alarmstufe erhöht wurde. Schließlich standen sieben Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und insgesamt 91 Einsatzkräften im Einsatz. Beim Eintreffen hatte das Feuer bereits begonnen, auf zwei weitere Gebäude überzugreifen.

Feuerwehr kämpft um Tausende Küken

Unter schwerem Atemschutz starteten die Einsatzkräfte einen massiven Löschangriff. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Auch gefährdete Landmaschinen wurden geschützt. Gleichzeitig galt die Sorge den Tausenden Tieren im Stall. An mehreren Stellen wurde eine Druckbelüftung eingerichtet, um Rauch zu verdrängen und die Sauerstoffversorgung der Küken sicherzustellen.

Großteil der Tiere gerettet

Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Großteil der rund 15.000 Küken konnte gerettet werden. Für einige Tiere kam allerdings jede Hilfe zu spät. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Neben den meisten Tieren konnten auch angrenzende Gebäude und landwirtschaftliche Geräte vor den Flammen geschützt werden.

©Freiwillige Feuerwehr Pertlstein Rund 15.000 Küken waren durch den Brand in Gefahr – ein Großteil konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. ©Freiwillige Feuerwehr Pertlstein Rund 15.000 Küken waren durch den Brand in Gefahr – ein Großteil konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. ©Freiwillige Feuerwehr Pertlstein Rund 15.000 Küken waren durch den Brand in Gefahr – ein Großteil konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert