Feuer durch Gasflasche ausgebrochen: Das rät die Feuerwehr jetzt allen Grillfans

Ein technischer Defekt an einer Gasflasche hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage in St. Lorenzen im Mürztal ausgelöst. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden.

Ein technischer Defekt an einer Gasflasche hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage in St. Lorenzen im Mürztal ausgelöst. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden.

Ein technischer Defekt an einer Gasflasche hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage in St. Lorenzen im Mürztal ausgelöst. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden.

Schreckmoment am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage in St. Lorenzen im Mürztal: Nach einem technischen Defekt geriet eine Gasflasche in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf die Umgebung verhindern.

Druckminderer fing Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal wurde gegen 19.40 Uhr zu einem Kleinbrand mit Rauchentwicklung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines technischen Gebrechens eine Gasflasche beziehungsweise der daran befestigte Druckminderer Feuer gefangen hatte. Durch die Hitze waren die betroffenen Bauteile bereits stark beschädigt.

Hecke geschützt

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den Bereich ab und bewässerten vorsorglich eine nahegelegene Hecke, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Anschließend konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach den Löscharbeiten wurde die Gasflasche weiter gekühlt und die Einsatzstelle kontrolliert. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr gibt Sicherheitstipps

Die Feuerwehr nimmt den Vorfall zum Anlass, auf die regelmäßige Kontrolle von Flüssiggasanlagen hinzuweisen. Vor allem Gasschläuche, Druckregler und Anschlüsse sollten vor dem Betrieb eines Gasgrills auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüft werden. Bereits kleine Defekte könnten zu gefährlichen Situationen führen.