Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Zweinitz
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
Eine 60-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Liezen war nach einem Überholvorgang aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge gestürzt.
Altaussee
03/08/2026
Hubschraubereinsatz

Steirerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 60-jährige Motorradfahrerin kam Montagmorgen, 3. August 2026, zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 8.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Salzkammergut Straße (B145) im Bereich Lupitsch (Bezirk Liezen) gerufen. Eine 60-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Liezen war nach einem Überholvorgang aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge gestürzt. Dabei wurde sie vom Motorrad geschleudert und blieb regungslos im Straßengraben liegen. Die schwer verletzte 60-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C14 in das Krankenhaus Vöcklabruck geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at