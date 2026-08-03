Ticket-Ansturm auf Helene Fischer: Zusatzkonzert in Schladming fixiert

Der Ticket-Ansturm auf Helene Fischer beim Ski-Opening Schladming-Dachstein war riesig: Die erste Show war nach wenigen Minuten ausverkauft. Nun folgt wegen der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert am 12. Dezember 2026.

Ende Juli wurde das Geheimnis um den Stargast beim Ski-Opening Schladming-Dachstein gelüftet: Helene Fischer wird im Dezember die Wintersaison in Schladming eröffnen. Nach dem Start des Ticketverkaufs zeigte sich, wie groß das Interesse an dem Auftritt der Schlagerikone ist.

Helene Fischer Zusatzshow in Schladming

Der Vorverkauf für das Ski-Opening startete am Montag, 3. August, um 10 Uhr. Laut Veranstalter war die Nachfrage enorm: Das Konzert am Freitag, 11. Dezember 2026, im Planai-Stadion war bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Aufgrund des großen Andrangs reagierte Veranstalter Klaus Leutgeb und kündigte einen zusätzlichen Termin an. Helene Fischer wird daher auch am Samstag, 12. Dezember, in Schladming auf der Bühne stehen.

Ski-Opening 2026

Mit Helene Fischer setzt das Ski-Opening Schladming-Dachstein erneut auf einen international bekannten Publikumsmagneten. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Künstler wie Robbie Williams, Bryan Adams und die Backstreet Boys Teil des Events. Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen und ist aktuell mit einer aufwendigen Bühnenshow unterwegs. Mit den beiden Konzerten im Planai-Stadion erwartet die Veranstalter ein großes Besucherinteresse zum Auftakt der Wintersaison.