LKW kippte um: Lenker von Rettungskräften aus Fahrzeug befreit

Ein Lkw ist am Montagvormittag auf der B76 im Johngraben von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Lenker wurde leicht verletzt, die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Gegen 9.24 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rassach und Frauental zu dem technischen Einsatz alarmiert.

Gegen 9.24 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rassach und Frauental zu dem technischen Einsatz alarmiert.

Ein Lkw ist am Montagvormittag auf der Radlpass-Bundesstraße (B76) im Bereich des Johngrabens (Bezirk Deutschlandsberg) von der Fahrbahn abgekommen und seitlich umgestürzt. Der Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen.

Fahrer aus Fahrzeug befreit

Gegen 9.24 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rassach und Frauental zu dem technischen Einsatz alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lkw auf eine Böschung und kippte anschließend um. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz befreiten die Einsatzkräfte den Fahrer aus dem Fahrzeug. Er wurde vor Ort versorgt.

Schwerlastkran im Einsatz

Für die Bergung des umgestürzten Lastwagens wurde ein Schwerlastkran der Firma Felbermayr angefordert. Währenddessen sicherten die Feuerwehren die Unfallstelle, banden ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten anschließend die Fahrbahn.

Bundesstraße gesperrt

Die B76 blieb während der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde über Bad Gams umgeleitet. Neben den Feuerwehren Rassach und Frauental standen auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie die Firma Felbermayr im Einsatz.