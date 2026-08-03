12 Hektar in Flammen: Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen Ackerbrand

Ein großflächiger Feldbrand hat am Montagnachmittag in Traboch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 12,5 Hektar standen in Flammen, acht Feuerwehren kämpften gegen das Feuer.

Ein großflächiger Feldbrand hat am Montagnachmittag in Traboch (Bezirk Leoben) einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Auf einer Fläche von rund 12,5 Hektar standen ein Stoppelfeld sowie gepresste Strohballen in Flammen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Der Brand brach gegen 15.10 Uhr aus. Laut der Kleinen Zeitung rückten zahlreiche Feuerwehren mit insgesamt rund 100 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Unterstützt wurden sie von der Polizei und dem Roten Kreuz. Für die Löscharbeiten wurde eine mehrere hundert Meter lange Wasserleitung von der Liesing eingerichtet.

Flugplatz und Straße betroffen

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Flugbetrieb am Flugplatz Timmersdorf vorübergehend eingestellt werden. Auch die B113 war zeitweise gesperrt, konnte jedoch nach kurzer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an, die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch zunehmend eindämmen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, war zunächst nicht bekannt.