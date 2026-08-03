Brandeinsatz auf Betriebsgelände: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Ein Brand auf dem Gelände von Mayr-Melnhof Holz in Leoben-Göss hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer konnte zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Brand auf dem Betriebsgelände von Mayr-Melnhof Holz in Leoben-Göss hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Feuer im Bereich einer Produktionsanlage

Der Brand brach im Bereich eines Elektroverteilers bei einer Vorsortieranlage aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand laut Medienberichten durch Funkenflug bei Schneidarbeiten entstanden sein.

Brand unter Kontrolle

Mehrere Feuerwehren des Abschnitts Leoben rückten zu dem Industriebrand aus. Gegen 16 Uhr konnte laut Medienberichten schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird noch erhoben.