Motorradunfall auf B77: Junge Biker teils schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall auf der B77 im Bezirk Voitsberg sind am Montagnachmittag zwei junge Menschen verletzt worden. Die 19-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 16.25 kam ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf (NÖ) auf der Gaberl Straße (B77) in Salla (Bezirk Voitsberg in der Steiermark) mit seinem Motorrad zu Sturz. Der Lenker und seine Beifahrerin, eine 19-jährige deutsche Staatsbürgerin, wohnhaft in Graz, wurden vom Fahrzeug und gegen eine Leitschiene geschleudert.

Schwerer Motorradunfall fordert zwei junge Verletzte

Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Seine Beifahrerin wurde über die Leitplanke geschleudert und kam auf einer Böschung zu liegen. Sie wurde schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden von Rettungshubschraubern in das LKH bzw. UKH Graz eingeliefert. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Der 18-Jährige gab an, eine Linkskurve übersehen zu haben und dabei gegen die Leitschiene geprallt zu sein.