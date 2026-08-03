Steirer (28) stirbt bei tragischem Arbeitsunfall

Ein 28-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall am Hauser Kaibling tödlich verunglückt. Der Mann verlor bei Mulcharbeiten mit einem Traktor auf einer steilen Wiese die Kontrolle über das Fahrzeug.

Ein 28-jähriger Mann ist am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall am Hauser Kaibling im Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Traktorlenker verlor bei Arbeiten auf einer steilen Wiese die Kontrolle über sein Fahrzeug und erlitt tödliche Verletzungen.

Tödlicher Arbeiterunfall fordert junges Menschenleben

Der 28-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit Mulcharbeiten beschäftigt. Dabei fuhr er mit dem Traktor talwärts, als das Fahrzeug auf der steilen Wiese ins Rutschen geriet. Im Bereich eines Entwässerungsgrabens überschlug sich der Traktor mehrmals. Der Lenker wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.