Steiermark-Wetter am Dienstag: Bis zu 38 Grad

Die Hitzewelle setzt sich am Dienstag in der Steiermark fort. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad. Vereinzelt sind am Nachmittag Gewitter in der Obersteiermark möglich.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 14 und 22 Grad. Am Nachmittag wird es erneut hochsommerlich heiß mit Höchstwerten von 33 bis 38 Grad.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 14 und 22 Grad. Am Nachmittag wird es erneut hochsommerlich heiß mit Höchstwerten von 33 bis 38 Grad.

Auch am Dienstag setzt sich das hochsommerliche Wetter in der Steiermark fort. Nach einem sonnigen Start in den Tag bilden sich ab Mittag einige Quellwolken. Am Nachmittag und Abend sind vor allem in der westlichen Obersteiermark vereinzelt lokale Gewitter möglich. In den östlichen und südlichen Landesteilen bleibt es hingegen trocken. Dort weht zeitweise mäßiger bis lebhafter Südwind. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 14 und 22 Grad. Am Nachmittag wird es erneut hochsommerlich heiß mit Höchstwerten von 33 bis 38 Grad