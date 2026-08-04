Vier Verletzte: Lenker nach schwerem Crash aus Wrack geschnitten

Bei einem Verkehrsunfall Montagabend, 3. August 2026, auf der Weizer Straße (Steiermark) wurden vier Personen verletzt. Der Lenker klagte über starke Schmerzen und wurde ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 23.10 Uhr fuhr ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Wagen auf der Weizer Straße (B72) aus Richtung Weiz kommend in Fahrtrichtung Anger. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere männliche Personen. Bei Straßenkilometer 28,1 kam er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer dort befindlichen Straßenlaterne und mehreren Bäumen bevor das Fahrzeug in einem Waldstück am Dach zu liegen kam.

Lenker klagte über starke Schmerzen

Seine drei Mitfahrer konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, der Lenker musste von der Feuerwehr Weiz mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er klagte über starke Schmerzen und wurde nach Intervention der Notärztin (C17) mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins LKH Graz geflogen. Die Durchführung eines Alkomattests vor Ort war aufgrund des Gesundheitszustandes des 45-Jährigen nicht möglich. Eine Blutabnahme wurde veranlasst.

Weiter Insassen leicht verletzt

Die drei Mitfahrer (27, 42, 27) wurden mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz zur weiteren Abklärung verbracht. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr aus dem Waldstück geborgen. Die B72 war von 23:35 bis 00:45 Uhr komplett gesperrt.