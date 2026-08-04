„Vertrauensbasis nicht mehr gegeben“: Spitze des Roten Kreuzes Steiermark tritt zurück

Beim Roten Kreuz Steiermark kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Präsident Siegfried Schrittwieser und Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer legen ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung zurück.

Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Steiermark, steht vor einer personellen Veränderung in der Führungsebene. Präsident Siegfried Schrittwieser und Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer haben am Dienstag ihren Rücktritt aus ihren Funktionen bekannt gegeben. Die Aufgaben des Präsidenten übernimmt bis auf Weiteres Vizepräsident Michael Gruber.

Schrittwieser nennt fehlende Vertrauensbasis als Grund

Siegfried Schrittwieser begründet seinen Rücktritt mit internen Herausforderungen innerhalb des Präsidiums. „Das Rote Kreuz Steiermark steht vor großen Herausforderungen, die nur bewältigt werden können, wenn auf allen Ebenen geschlossen und vertrauensvoll zusammengearbeitet wird“, erklärt Schrittwieser. Die dafür notwendige Grundlage sei aus seiner Sicht derzeit nicht mehr ausreichend vorhanden. „Die dafür notwendige Vertrauensbasis sehen wir innerhalb des Präsidiums leider nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben“, so der scheidende Präsident.

Dank an Mitarbeiter und Freiwillige

Schrittwieser und Reithofer bedanken sich anlässlich ihres Rücktritts bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei den zahlreichen Partnerorganisationen des Roten Kreuzes in der Steiermark. Besonders hervorgehoben wurde dabei das Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. „Das Rote Kreuz in der Steiermark lebt vom außergewöhnlichen Engagement tausender freiwilliger und hauptberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Schrittwieser. Diese würden das Fundament der Organisation bilden und weiterhin dafür sorgen, dass Menschen in der Steiermark Hilfe erhalten, wenn sie benötigt wird.

Leistungsangebot bleibt unverändert

Trotz der Veränderungen in der Führung betont das Rote Kreuz Steiermark, dass alle Leistungen weiterhin uneingeschränkt angeboten werden. Die Organisation werde auch künftig für die Bevölkerung da sein und ihre Aufgaben in den Bereichen Hilfe, Betreuung und Versorgung wahrnehmen. „Das Rote Kreuz ist da, wenn Hilfe gebraucht wird“, heißt es abschließend.