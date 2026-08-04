Person stürzte in die Mur: Rettungsaktion in aller Frühe

Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagmorgen vermutlich Schlimmeres verhindert: Nachdem eine Person in der Mur entdeckt worden war, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr zur Rettung aus.

Am Dienstag in der Früh wurde eine Person bei Frohnleiten aus der Mur gerettet.

Am Dienstag in der Früh wurde eine Person bei Frohnleiten aus der Mur gerettet.

Ein Sturz in die Mur hat am Dienstagmorgen (4. August) einen Feuerwehreinsatz in Frohnleiten ausgelöst, wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz informiert. Passanten bemerkten gegen 6 Uhr eine Person im Wasser und verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Feuerwehr rettet Person aus dem Fluss

Zur Einsatzstelle rückten die Feuerwehr Frohnleiten-Stadt, die Wasserdiensteinheit des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung sowie die Feuerwehr Deutschfeistritz aus. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, entdeckten sie die Person in der Mur, retteten sie aus dem Wasser und übergaben sie an den Rettungsdienst. Warum die Person in die Mur gestürzt war und wie es ihr gesundheitlich geht, ist derzeit nicht bekannt.