Neues ORF-Führungsteam: Sie soll Direktorin in der Steiermark werden

Beim ORF steht eine personelle Neuaufstellung bevor. Der designierte Generaldirektor Clemens Pig hat sein Führungsteam vorgestellt. Auch an der Spitze des ORF Steiermark kommt es zu einem Wechsel.

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat sein künftiges Führungsteam präsentiert: An der Spitze des ORF-Landesstudios Steiermark soll demnach künftig Sigrid Hroch stehen.

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat sein künftiges Führungsteam präsentiert: An der Spitze des ORF-Landesstudios Steiermark soll demnach künftig Sigrid Hroch stehen.

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat sein geplantes Führungsteam präsentiert. Neben mehreren Direktoren wurden auch die Vorschläge für die Leitung der ORF-Landesstudios bekanntgegeben. Auch für die Steiermark ist dabei ein Wechsel vorgesehen.

Sigrid Hroch soll ORF Steiermark übernehmen

An der Spitze des ORF-Landesstudios Steiermark soll demnach künftig Sigrid Hroch stehen. Sie ist als Nachfolgerin von Gerhard Koch vorgesehen, der sich nicht erneut für die Funktion beworben hat. Über die Bestellung entscheidet der ORF-Stiftungsrat am 11. August.

Vier Landesstudios mit neuer Führung

Neben der Steiermark sind auch in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg personelle Änderungen geplant. In Kärnten soll Martin Weberhofer auf die in Pension gehende Karin Bernhard folgen. Für Salzburg ist Gerd Schneider als Nachfolger von Waltraud Langer vorgesehen, während in Vorarlberg Julia Ortner die Leitung des Landesstudios von Markus Klement übernehmen soll.

Stiftungsrat entscheidet am 11. August

Auch für die zentralen ORF-Direktionen hat Pig seine Personalvorschläge vorgelegt. Unter anderem sollen Michael Krön den Bereich Programm und Brands, Angelika Simma-Wallinger den Bereich Audience und Plattformen sowie Silvia Lieb Finanzen und Verwaltung übernehmen. Harald Kräuter soll weiterhin für Technologie und Innovation verantwortlich bleiben. Insgesamt gab es laut ORF 142 Bewerbungen von 105 Personen für die 13 ausgeschriebenen Führungspositionen. Der Stiftungsrat wird über sämtliche Personalvorschläge am 11. August entscheiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 17:49 Uhr aktualisiert