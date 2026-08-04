Blutige Attacke auf Fest: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-Jähriger wurde Samstagfrüh, 1. August 2026, beim Krottendorfer Waldfest von einer Gruppe Unbekannter attackiert und am Kopf verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gingen etwa vier bis fünf bislang unbekannte Tatverdächtige auf den 20-Jährigen los.

Nach bisherigen Erkenntnissen gingen etwa vier bis fünf bislang unbekannte Tatverdächtige auf den 20-Jährigen los.

Gegen 4.15 Uhr kam es auf dem Festgelände in Krottendorf (Bezirk Weiz) zu einer Schlägerei an der mehrere Personen beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen etwa vier bis fünf bislang unbekannte Tatverdächtige auf den 20-Jährigen los. Die Männer schlugen und traten auf den jungen Mann ein, wodurch dieser eine Kopfverletzung mit erheblichem Blutverlust erlitt. Im Anschluss flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf: 20-Jähriger bei einem Fest zusammengeschlagen

Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn in das LKH Weiz. Der 20-Jährige gab bei der Befragung an, keinen der Angreifer zu kennen. Nach Angaben der Freundin des Opfers dürften mehrere Gäste der Veranstaltung den Vorfall mit ihren Mobiltelefonen gefilmt haben. Bislang hat sich jedoch noch kein Zeuge bei der Polizei gemeldet.

Zeugenaufruf Die Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab ersucht Personen, die zweckdienliche Hinweise zum Hergang der Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können beziehungsweise Bild- oder Videomaterial des Vorfalls besitzen, sich unter der Telefonnummer 059133 6273 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 19:40 Uhr aktualisiert