Herzstillstand am Steuer: Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Ein 76-jähriger Autofahrer erlitt am Dienstagabend im Bezirk Voitsberg während der Fahrt einen Herzstillstand. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

. Nach medizinischer Einschätzung und Angaben von Angehörigen hatte der 76-Jährige aufgrund einer Vorerkrankung noch am Steuer einen Herzstillstand erlitten.

. Nach medizinischer Einschätzung und Angaben von Angehörigen hatte der 76-Jährige aufgrund einer Vorerkrankung noch am Steuer einen Herzstillstand erlitten.

Gegen 18.20 Uhr war der 76-Jährige mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Köppling-Bahn (Bezirk Voitsberg) in Fahrtrichtung Hallersdorf unterwegs. Laut Zeugenaussagen kam das Fahrzeug plötzlich links von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst gegen den Betonsteher eines Zauns.

Herzstillstand am Steuer: Mann stirbt bei Crash

Mehrere Zeugen eilten sofort zur Unfallstelle, alarmierten die Rettungskräfte und zogen den nicht ansprechbaren Lenker aus dem Fahrzeug. Zwei Ersthelfer leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Köppling führten die Reanimation unter Einsatz eines Defibrillators bis zum Eintreffen der Notärztin fort. Trotz aller Bemühungen konnte die Ärztin jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Nach medizinischer Einschätzung und Angaben von Angehörigen hatte der 76-Jährige aufgrund einer Vorerkrankung noch am Steuer einen Herzstillstand erlitten.

Lebensgefährtin verletzt

Die 69-jährige Lebensgefährtin des Mannes, die sich auf dem Beifahrersitz befand, erlitt durch die Auslösung des Airbags Verletzungen im Brustbereich. Sie wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung in das UKH Graz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert