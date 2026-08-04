Bis zu 38 Grad: Hitzewelle in der Steiermark geht weiter

Die Hitzewelle hält auch am Mittwoch in der Steiermark an. Bei viel Sonnenschein werden bis zu 38 Grad erreicht. Am Nachmittag sind in Teilen der Obersteiermark vereinzelt kräftige Gewitter möglich.

Der Mittwoch bringt der Steiermark erneut viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Bereits in den Morgenstunden ist es außergewöhnlich warm, im Südosten werden verbreitet mehr als 20 Grad gemessen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen rasch auf über 30 Grad und erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad. Gegen Abend nimmt allerdings die Gewittergefahr etwas zu. Vor allem von den Niederen Tauern bis zu den Ennstaler Alpen können sich lokal kräftige Gewitter entwickeln. In den meisten Landesteilen bleibt es jedoch trocken.