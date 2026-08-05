Sohn hielt Mutter an der Hand: Gemeinsame Radtour endet mit schwerem Unfall

Eine gemeinsame Radtour nahm am Dienstagabend in Weiz ein dramatisches Ende. Eine 46-jährige Frau und ihr 18-jähriger Sohn kamen auf der B72 nach einer Kollision ihrer Fahrräder schwer zu Sturz und mussten ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 4. August 2026, gegen 21.30 Uhr auf der B72 in Feistritz (Bezirk Weiz) in der Steiermark. Eine 46-Jährige war gemeinsam mit ihrem 18-jährigen Sohn auf dem Heimweg von einem Radausflug. Laut Polizei war die Frau im Laufe der Fahrt zunehmend erschöpft. Deshalb fuhren die beiden nebeneinander, wobei der Sohn seine Mutter während der Fahrt an der Hand hielt, um sie anzuschieben und zu unterstützen.

Fahrräder kollidierten

Im Bereich von Straßenkilometer 58,180 wandten beide kurz den Blick zur Seite. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich dabei die Fahrräder, woraufhin beide die Kontrolle verloren und schwer stürzten.

Mutter und Sohn schwer verletzt im Krankenhaus

Das Rote Kreuz Birkfeld sowie zwei First Responder übernahmen die Erstversorgung an der Unfallstelle. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurden Mutter und Sohn mit schweren Verletzungen ins LKH Weiz eingeliefert. Wie die Polizei mitteilt, trugen weder die 46-Jährige noch ihr 18-jähriger Sohn zum Zeitpunkt des Unfalls einen Fahrradhelm.