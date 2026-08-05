Schwerer Crash: Verletzte Frau, kaputte Reifen und verweigerter Alkotest

Eine missachtete Stopptafel führte am Dienstagabend in Köflach zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt, ihr Fahrzeug überschlug sich.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 4. August 2026, gegen 19.20 Uhr im Ortsgebiet von Köflach (Bezirk Voitsberg). Ein 22-jähriger Probeführerscheinbesitzer war mit seinem Wagen auf der Piberstraße unterwegs und fuhr laut Polizei an der Kreuzung mit der L345 (Friedhofstraße) trotz Stopptafel ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er seitlich mit dem Auto einer 26-jährigen Frau, die auf der L345 unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

26-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Die 26-jährige Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie zur weiteren Behandlung ins UKH Graz eingeliefert. Der 22-jährige Unfalllenker blieb unverletzt.

Gravierende Mängel am Fahrzeug entdeckt

Bei der Unfallaufnahme machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Am Wagen des 22-Jährigen stellten sie erhebliche technische Mängel fest. Unter anderem war an den Reifen das Gewebe bereits sichtbar. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden noch an Ort und Stelle abgenommen.

Führerschein vorläufig abgenommen

Zusätzlich verweigerte der 22-Jährige den Alkomattest. Die Beamten nahmen ihm daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Der Mann wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt.