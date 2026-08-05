Tödlicher Unfall: Junger Biker (16) regungslos auf Straße gefunden

In der Nacht auf Mittwoch, 5. August 2026, kam ein 16-jähriger Mopedfahrer in Steinberg (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Steinberg ein beschädigtes Kleinmotorrad und zog den daneben regungslos liegenden 16-Jährigen auf die Straße. Der Ersthelfer wählte umgehend den Notruf und leitete unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die eingetroffenen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und die Notärztin führten die Reanimation fort.

Für 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Die Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos, die Ärztin konnte nur mehr den Tod des Jugendlichen feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 16-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt sein. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) wurde verständigt und unterstützte die Polizeikräfte bei der Verständigung der Angehörigen.