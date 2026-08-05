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Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Moped.
Moped brennt bei Pumptrack-Anlage in Lebring völlig aus
Lebring
05/08/2026
Feuerwehreinsatz

Bei Pumptrack-Anlage: Moped geht mitten in der Nacht in Flammen auf

Ein brennendes Moped hat in der Nacht auf Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Lebring-St. Margarethen ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die Umgebung übergriffen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Kurz vor 3.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner Flammen im Bereich der Pumptrack-Anlage in Lebring-St. Margarethen (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark und verständigte die Einsatzkräfte. Wenig später rückte die Freiwillige Feuerwehr zum Brandort aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer das abgestellte Moped bereits vollständig erfasst. Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch wurde verhindert, dass die Flammen auf die Pumptrack-Anlage oder angrenzende Gebäude übergriffen.

Technischer Defekt führte wohl zu Brand

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Moped jedoch wurde vollständig zerstört. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde oder eine andere Person beteiligt war, liegen derzeit nicht vor.

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