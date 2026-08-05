Überholmanöver misslang: Radfahrer bei Kollision verletzt

Beim Überholen einer Radgruppe kam es Mittwochvormittag, 5. August 2026, zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einem 63-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

m Zuge dieses Überholvorganges scherte der an zweiter Position fahrende 63-jährige Radfahrer zeitgleich aus, um seinen Vorderfahrer zu überholen. Dabei touchierte der Radfahrer den Pkw der 21-Jährigen im Bereich des rechten Außenspiegels.

m Zuge dieses Überholvorganges scherte der an zweiter Position fahrende 63-jährige Radfahrer zeitgleich aus, um seinen Vorderfahrer zu überholen. Dabei touchierte der Radfahrer den Pkw der 21-Jährigen im Bereich des rechten Außenspiegels.

Gegen 10.30 Uhr war eine 21-jährige Pkw-Lenkerin auf der B72 in Fahrtrichtung St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) unterwegs. Plötzlich setzte die Frau zum Überholen einer aus fünf Personen bestehenden Fahrradgruppe an. Im Zuge dieses Überholvorganges scherte der an zweiter Position fahrende 63-jährige Radfahrer zeitgleich aus, um seinen Vorderfahrer zu überholen. Dabei touchierte der Radfahrer den Pkw der 21-Jährigen im Bereich des rechten Außenspiegels. In der Folge kam der 63-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettungshubschrauber nach Radunfall im Einsatz

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunfallte vom Rettungshubschrauber C16 in das Landeskrankenhaus Oberwart gebracht. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Mit dem Radfahrer konnte aufgrund der erlittenen Verletzungen vor Ort kein Test durchgeführt werden.