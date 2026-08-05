Alle 30 Minuten: Leoben investiert in häufigere Busverbindungen

Zwischen Leoben und Proleb fahren Busse seit Juli deutlich häufiger. Durch die Taktverdichtung verkehren die Linien 30 und 31 nun gemeinsam alle 30 Minuten und verbessern damit das Angebot für Pendler und Fahrgäste.

Die Linie 30 verbindet Leoben über Proleb mit Niklasdorf und ergänzt gemeinsam mit der Linie 31 das Angebot zu einem 30-Minuten-Takt zwischen Leoben und Proleb.

Die Linie 30 verbindet Leoben über Proleb mit Niklasdorf und ergänzt gemeinsam mit der Linie 31 das Angebot zu einem 30-Minuten-Takt zwischen Leoben und Proleb.

Für Fahrgäste zwischen Leoben und Proleb gibt es seit Juli ein verbessertes Busangebot. Die Linien 30 und 31 ergänzen sich auf diesem Streckenabschnitt nun zu einem 30-Minuten-Takt. Möglich wird die Taktverdichtung durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Leoben.

Dichterer Takt für Pendler und Schüler

Von dem erweiterten Angebot sollen vor allem Pendler, Schülerinnen und Schüler sowie Menschen profitieren, die öffentliche Verkehrsmittel im Alltag nutzen. Kürzere Wartezeiten und bessere Anschlüsse sollen den Umstieg auf den Bus attraktiver machen. Die Linie 30 verbindet Leoben über Proleb mit Niklasdorf, während die Linie 31 von Leoben direkt nach Niklasdorf und über Proleb wieder zurückführt. Gemeinsam entsteht dadurch ein dichteres Fahrplanangebot zwischen Leoben und Proleb. Für die Ausweitung des Angebots investiert die Stadt Leoben nach eigenen Angaben jährlich rund 16.000 Euro zusätzlich. Insgesamt stellt die Stadt künftig rund 49.000 Euro pro Jahr für die Zusatzleistungen der Linien 30 und 31 bereit. Die Taktverdichtung wurde gemeinsam mit regionalen Partnern umgesetzt und soll die Mobilität in der Region langfristig verbessern.