Gleichenfeier für neue Psychiatrie am LKH Bruck

Am LKH Hochsteiermark in Bruck wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Mit der Gleichenfeier des neuen Psychiatrie-Neubaus nimmt das künftige Zentrum für psychiatrische Versorgung immer mehr Gestalt an.

Am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, ist ein wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen: Mit der Gleichenfeier für die neue Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie wurde die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Die Inbetriebnahme des modernen Gebäudes ist für Oktober 2027 vorgesehen.

Modernes Zentrum für psychiatrische Versorgung

Mit dem Neubau soll das psychiatrische Angebot in der Obersteiermark deutlich erweitert werden. Geplant sind unter anderem eine Erwachsenen- und Alterspsychiatrie, eine allgemeinpsychiatrische Ambulanz, eine suchtmedizinische Ambulanz sowie eine Tagesklinik. Ergänzt wird das Angebot durch spezialisierte Bereiche wie die peripartale Psychiatrie rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die Psychosomatik. Durch die Bündelung stationärer, tagesklinischer und ambulanter Angebote sollen Patientinnen und Patienten künftig umfassend und individuell betreut werden.

©Russold Am Psychiatrie-Neubau am LKH-Standort Bruck wurde zur Gleichenfeier geladen.

Investition in den Gesundheitsstandort

Für das Bauprojekt sind Investitionen von rund 51 Millionen Euro vorgesehen. Nach Abschluss des Rohbaus beginnen nun der Innenausbau, die technische Ausstattung sowie die Vorbereitungen für den späteren Klinikbetrieb. Vertreter der KAGes und des LKH Hochsteiermark betonen, dass mit dem Neubau nicht nur die psychiatrische Versorgung in der Region gestärkt, sondern auch moderne Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten geschaffen werden. Gleichzeitig soll das Projekt positive Impulse für die regionale Wirtschaft setzen.

Eröffnung für 2027 geplant

Seit dem Spatenstich im April 2025 wurde das Bauvorhaben planmäßig umgesetzt. Bis zur geplanten Eröffnung im Oktober 2027 entsteht am Standort Bruck ein neues Zentrum für psychiatrische Versorgung, das unterschiedliche Behandlungsangebote unter einem Dach vereint und die Gesundheitsversorgung in der Obersteiermark langfristig ausbauen soll.