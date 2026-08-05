TSV Hartberg verstärkt Offensive mit Chilohem Onuoha

Der TSV Egger Glas Hartberg hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Offensivspieler Chilohem Onuoha kommt für die laufende Saison auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora. Der Bundesligist sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Onuoha: „Ich freue mich sehr“

Der 21-jährige Deutsche kann auf mehreren Positionen in der Offensive eingesetzt werden. Ausgebildet wurde der 1,88 Meter große Angreifer unter anderem bei Hertha BSC Berlin und RB Leipzig. Zuletzt stand Onuoha beim SC Verl in Deutschland im Einsatz, wo er in 33 Pflichtspielen auf elf Scorerpunkte kam. Chilohem Onuoha sagt dazu: „Ich freue mich sehr, hier beim TSV Hartberg zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit zu bekommen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und mich sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln.“

©TSV Hartberg

„Ein sehr talentierter Offensivspieler“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp bezeichnet den Neuzugang als flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln als auch in zentraleren Offensivrollen spielen könne. „Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, zuletzt in Portugal aber leider nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hat. Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler, der uns in der Offensive viele neue Möglichkeiten gibt.“ Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir Chilohem Onuoha für den TSV Hartberg gewinnen konnten. Er ist ein sehr talentierter Offensivspieler, der mit seinen Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil passt und unserer Offensive zusätzliche Flexibilität bringt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“