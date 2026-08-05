Sonne, Hitze und Gewitter: So wird der Donnerstag in der Steiermark

Der Donnerstag startet in der Steiermark sonnig und heiß. Am Nachmittag steigt vor allem in der Obersteiermark die Gewittergefahr, während es im Süden des Landes meist trocken und mit bis zu 36 Grad sehr heiß bleibt.

Der Donnerstag beginnt in der Steiermark erneut mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Der Donnerstag beginnt in der Steiermark erneut mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Der Donnerstag beginnt in der Steiermark erneut mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. In den Morgenstunden zeigt sich der Himmel vielerorts wolkenlos, ehe sich im Tagesverlauf das Wetter vor allem in Teilen der Obersteiermark verändert.

Gewitter ziehen am Nachmittag auf

Ab Mittag bilden sich über den Bergen zunehmend Quellwolken. In der westlichen Obersteiermark entstehen in weiterer Folge die ersten Gewitter, die lokal kräftig ausfallen können. Sie breiten sich nur langsam in Richtung Osten aus. Im Süden der Steiermark dürfte es hingegen bis zum Abend trocken bleiben.

Große Temperaturunterschiede

Mit den Gewittern kühlt es im Nordwesten spürbar ab. Im Ausseerland und im Ennstal werden Höchstwerte von bis zu 28 Grad erwartet. Im Süden bleibt es dagegen noch einmal hochsommerlich heiß – dort sind Temperaturen von bis zu 36 Grad möglich.