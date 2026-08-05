Große Rettungsaktion für Rehbock in der Mürz

Ein Rehbock hat am Mittwoch in der Mürz bei Bruck an der Mur einen größeren Tierrettungseinsatz ausgelöst. Gemeinsam gelang es Feuerwehr und Jägern, das feststeckende Wildtier sicher aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Ein Rehbock war im Bereich der Bahnhofsbrücke zwischen zwei Wehranlagen in der Mürz eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Ein Rehbock war im Bereich der Bahnhofsbrücke zwischen zwei Wehranlagen in der Mürz eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Ein ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz beschäftigte am Mittwoch die Feuerwehren in Bruck an der Mur. Ein Rehbock war im Bereich der Bahnhofsbrücke zwischen zwei Wehranlagen in der Mürz eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Immer wieder ins Wasser gesprungen

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur berichtet, versuchte das Tier mehrfach, schwimmend einen Ausweg zu finden. Obwohl sich der Rehbock als guter Schwimmer erwies, gelang es ihm aufgrund der Wehranlagen nicht, das Ufer zu erreichen. Gemeinsam mit den zuständigen Jägern wurde deshalb eine Rettungsaktion gestartet.

Rettung vom Boot aus

Während des Einsatzes sprang der Rehbock erneut in die Mürz. Schließlich konnte er von der Bootsbesatzung der Feuerwehr Frohnleiten gemeinsam mit einem Jäger gerettet werden. Anschließend brachten die Einsatzkräfte das Tier wohlbehalten zurück in den Wald. An der Rettungsaktion beteiligt waren die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur, die Feuerwehr Frohnleiten mit Boot, die Betriebsfeuerwehr voestalpine Wire Austria sowie der Bezirksjägermeister und dessen Stellvertreter.