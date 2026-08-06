Handy am Steuer entlarvt Mopedlenker mit gestohlenem Kennzeichen

In Zeltweg fiel ein 47-jähriger Mopedlenker der Polizei auf, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle kamen ein gestohlenes Kennzeichen, Alkohol und eine fehlende Lenkberechtigung ans Licht.

Am Mittwochabend, dem 5. August 2026, war ein 47-Jähriger im Gemeindegebiet von Zeltweg mit einem Moped unterwegs. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Polizisten den Lenker. Während der Fahrt hantierte er mit seinem Mobiltelefon. Deshalb hielten die Beamten ihn für eine Kontrolle an.

Polizei wird fündig

Bei der Überprüfung fiel den Einsatzkräften das Kennzeichen am Moped auf. Es war als gestohlen gemeldet. Die Polizei stellte das Kennzeichen daraufhin sicher. Die Kontrolle brachte noch weitere Feststellungen. Der 47-Jährige war alkoholisiert. Zudem hatte er keine gültige Lenkberechtigung. Wie hoch der Alkoholwert war, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark nicht mit.

Anzeige folgt

Gegen ihn wird Anzeige erstattet. „Das Kennzeichen wurde sichergestellt. Der 47-Jährige aus dem Bezirk Murtal wird angezeigt“, heißt es wörtlich in der Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark.