Falstaff-Voting: Das sind Steiermarks beliebteste Mikrobrauereien

Fünf steirische Mikrobrauereien landen beim Falstaff-Voting 2026 ganz vorne in der Landeswertung. Den ersten Platz holt sich Die Suderei aus Leutschach an der Weinstraße.

Beim Falstaff-Voting 2026 zeigt die Steiermark, wie vielfältig Bier aus Mikrobrauereien sein kann - mit der Suderei aus Leutschach an der Spitze.

Beim Falstaff-Voting 2026 zeigt die Steiermark, wie vielfältig Bier aus Mikrobrauereien sein kann - mit der Suderei aus Leutschach an der Spitze.

Österreich zählt zu den traditionsreichsten Bierländern Europas. Neben großen Brauereien prägen vor allem Mikrobrauereien die heimische Bierkultur. Sie setzen auf handwerkliches Können, regionale Zutaten und Freude am Ausprobieren. So entstehen Biere, die weit über klassische Sorten hinausgehen. Das Falstaff-Voting 2026 zeigt nun, welche fünf Betriebe in der Steiermark vorne liegen.

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Sieg für Leutschach

Auf Platz eins der steirischen Wertung steht Die Suderei in Leutschach an der Weinstraße. Damit führt sie die Liste der beliebtesten Mikrobrauereien des Bundeslandes an. Schon der Ortsname lässt eher an Wein denken – beim Voting gibt diesmal aber das Bier den Ton an. Mehr als die Platzierung verrät das vorliegende Ergebnis nicht. Fest steht: Die Suderei holt 2026 den steirischen Sieg.

Fünf starke Namen

Den zweiten Platz belegt das Brauhaus Bevog aus Bad Radkersburg. Dahinter folgt Noom Wild Ales aus Riegersburg auf Rang drei. Platz vier geht an Lava Bräu aus Feldbach. MIAZTOI BRÄU aus Krieglach komplettiert die steirischen Top fünf. Fünf Namen, fünf Orte und eine klare Reihenfolge.

Klein, aber oho

Mikrobrauereien stehen heute für Qualität, neue Ideen, Regionalität und echtes Handwerk. Sie verbinden jahrhundertealte Brautraditionen mit modernen Techniken und außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. Das steigende Interesse an regionalen Produkten und nachhaltiger Herstellung hat die Szene in den vergangenen Jahren gestärkt. Auch individuelle Geschmackserlebnisse spielen dabei eine wichtige Rolle. Klein im Namen bedeutet hier also keineswegs klein in der Vielfalt.