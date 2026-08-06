Tropennacht bringt neue Temperaturrekorde in Österreich

In Oberndorf an der Melk, Wieselburg, Bad Vöslau, Laßnitzhöhe und Weitra blieb die ersehnte Abkühlung aus. In der Nacht auf den 6. August wurden neue Rekorde bei den Minimaltemperaturen gemessen.

Die Nacht blieb vielerorts ungewöhnlich warm - fünf Orte meldeten neue Rekorde bei der höchsten je gemessenen Minimaltemperatur.

Die Nacht blieb vielerorts ungewöhnlich warm - fünf Orte meldeten neue Rekorde bei der höchsten je gemessenen Minimaltemperatur.

Der Tag war vorbei, die Hitze aber noch lange nicht. Auch in der Nacht auf den 6. August blieb es an vielen Orten Österreichs ungewöhnlich warm. Zwar lagen die Werte unter jenen der Nacht davor, dennoch purzelten neue Rekorde. Die Österreichische Unwetterzentrale fasst die Lage so zusammen: „Wenn die Nacht keine Abkühlung bringt…“

Fünf Orte melden neue Nacht-Rekorde

Am wärmsten blieb es in Oberndorf an der Melk (Niederösterreich): Dort sank die Temperatur nicht unter 24,9 Grad. Wieselburg (Niederösterreich) folgte mit 24,6 Grad, Bad Vöslau (Niederösterreich) mit 24,3 Grad. In Laßnitzhöhe (Steiermark) wurden 24,2 Grad gemessen. Damit machte das Thermometer auch nach Sonnenuntergang Überstunden. Auch Weitra (Niederösterreich) schrieb in dieser Nacht Wettergeschichte. Dort lag die Minimaltemperatur bei 22,4 Grad. Besonders bemerkenswert: Die Messreihe reicht bis ins Jahr 1936 zurück. Seit damals wurde dort kein höherer Tiefstwert gemessen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 08:24 Uhr aktualisiert