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/ ©Stadtfeuerwehr Weiz
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz.
22 Florianis verhindern größere Schäden nach Brandalarm in Nass.
Weiz
06/08/2026
Einsatz

Holzstapel gerät in Brand – Feuer greift auf Hausfassade über

Ein brennender Holzstapel hat am Mittwochnachmittag in Naas einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Flammen griffen bereits auf die Fassade eines Wohnhauses über, konnten jedoch rasch eingedämmt werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde am Mittwoch, dem 5. August 2026, um 13.38 Uhr zu einem Fassadenbrand nach Naas alarmiert. Auslöser des Einsatzes war ein Holzstapel neben einem Wohnhaus, der in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz.
©Stadtfeuerwehr Weiz |
Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde Mittwochmittag zum Einsatz alarmiert.

Bewohner reagierte sofort

Ein Bewohner handelte geistesgegenwärtig und begann noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit ersten Löschmaßnahmen. Mithilfe eines Gartenschlauchs gelang es ihm, die Ausbreitung des Feuers zu verlangsamen und so größere Schäden am Wohnhaus zu verhindern.

Versteckte Glutnester kontrolliert

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit einem CAFS-Löscher sowie einem HD-Rohr. Anschließend öffneten die Einsatzkräfte die betroffene Fassade, entfernten Wärmedämmplatten und kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera auf mögliche versteckte Glutnester. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen 22 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Weiz mit fünf Fahrzeugen sowie die Polizei im Einsatz.

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