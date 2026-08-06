Neuerungen und Traditionen: Das bieten die Stainzer Schilchertage 2026

Von 14. bis 16. August stehen in Stainz wieder Wein, Kulinarik und Musik im Mittelpunkt. Die 41. Ausgabe der Schilchertage bringt Winzer aus der Region, ein umfangreiches Rahmenprogramm und erstmals ein neues Auftakt-Event.

Die Schilchertage verwandeln den Stainzer Hauptplatz auch heuer wieder in einen Treffpunkt für Weinliebhaber. Bei der 41. Ausgabe des Traditionsfests präsentieren 14 Weingüter aus der Region ihre Schilcher und weitere Weine. Neben den regionalen Spezialitäten erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Unterhaltung. Von Blasmusik über Volkstanz bis hin zu Schlagerpop reicht das Angebot an den drei Festtagen.

©jack-coleman.com | Impressionen vom den 40. Stainzer Schilchertagen.

Eröffnung am Freitag mit Musikprogramm

Offiziell eröffnet werden die Schilchertage am Freitag um 17 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Bürgermeister Karl Bohnstingl sowie Weinhoheiten. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikverein Stainz. Am Freitagabend stehen außerdem Södingtalsound und die Schilcherlandbuam auf dem Programm. Am Samstag sorgen die Kesselbratler, Krochledern und Nordwand für musikalische Unterhaltung. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst und einer Trachtenmesse. Anschließend folgen unter anderem ein Frühschoppen und Volkstanz.

Neues Event zum Auftakt

Bereits am Donnerstagabend startet heuer erstmals die Veranstaltung „HöSciety“. Auf der Herrgott Hö in St. Stefan ob Stainz wird dabei ein exklusiver Auftakt mit Weinen aus der Großflasche, einer Masterclass mit Winzern sowie musikalischer Begleitung geboten. Zusätzlich gibt es rund um die Schilchertage mehrere weitere Veranstaltungen. Dazu zählen unter anderem eine Naturweinverkostung mit Geschichten rund um die Weine im Weingut EPOPS 1807 sowie Pilates und Yoga im Weingarten.